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      Чумак: Военных прокуроров уже выводят из подчинения Минобороны

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      Военная прокуратура войдет в состав Генпрокуратуры, а не Минобороны / 24 канал

      Военная прокуратура будет входить в состав Генпрокуратуры, а не Минобороны, как это происходит сейчас. Процесс уже начался, однако он достаточно длительный.

      Военные прокуроры будут гражданскими и полностью перейдут в подчинение генеральному прокурору. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Украины, главный военный прокурор Виктор Чумак, пишет "АрміяInform".

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      "Военных прокуроров уже выводят из-под подчинения Минобороны. И совершенно точно уже не будет действовать прокурорский "призыв" через военное ведомство, – добавил он.

      Чумак добавил, что все виды обеспечения прокуроры тоже будут получать по месту работы. По словам Чумака, раньше это порождало конфликт интересов, потому что Минобороны их обеспечивало, а прокуроры контролировали

      В то же время будут расследовать те же дела по военным преступлениям, преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны, в ОПК (оборонно-промышленном комплексе), на госпредприятиях и в военных формированиях,
      – пояснил заместитель генпрокурора.

      Он при этом отметил, что процесс – достаточно длительный. Дедлайном станут соответствующие приказы генпрокурора о ликвидации сначала Главной военной прокуратуры и создании Главной специализированной прокуратуры, а затем – о ликвидации прокуратур регионов и создании на их уровне спецпрокуратур.

      "Завершится процесс формированием специализированных прокуратур гарнизонов. Причем мы проанализируем, где у них есть потребность, а где – нет", – подытожил Чумак.

      Что известно о военной прокуратуре?

      Военная прокуратура Украины – структурное подразделение ГПУ, которое возглавляет главный военный прокурор. Главной задачей прокуратуры является надзор за соблюдением законов в Вооруженных силах Украины. В президентской команде уже неоднократно заявляли о намерении ликвидировать это подразделение. Это удастся сделать не ранее чем во время 3 сессии Верховной Рады 9 созыва, которая начнется в феврале 2020 года.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Міністерство оборони України Виктор Чумак ГПУ
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