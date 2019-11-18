Чумак: Военных прокуроров уже выводят из подчинения Минобороны

Военная прокуратура будет входить в состав Генпрокуратуры, а не Минобороны, как это происходит сейчас. Процесс уже начался, однако он достаточно длительный.

Военные прокуроры будут гражданскими и полностью перейдут в подчинение генеральному прокурору. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Украины, главный военный прокурор Виктор Чумак, пишет "АрміяInform".

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"Военных прокуроров уже выводят из-под подчинения Минобороны. И совершенно точно уже не будет действовать прокурорский "призыв" через военное ведомство, – добавил он.

Чумак добавил, что все виды обеспечения прокуроры тоже будут получать по месту работы. По словам Чумака, раньше это порождало конфликт интересов, потому что Минобороны их обеспечивало, а прокуроры контролировали

В то же время будут расследовать те же дела по военным преступлениям, преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны, в ОПК (оборонно-промышленном комплексе), на госпредприятиях и в военных формированиях,

– пояснил заместитель генпрокурора.

Он при этом отметил, что процесс – достаточно длительный. Дедлайном станут соответствующие приказы генпрокурора о ликвидации сначала Главной военной прокуратуры и создании Главной специализированной прокуратуры, а затем – о ликвидации прокуратур регионов и создании на их уровне спецпрокуратур.

"Завершится процесс формированием специализированных прокуратур гарнизонов. Причем мы проанализируем, где у них есть потребность, а где – нет", – подытожил Чумак.

Что известно о военной прокуратуре?

Военная прокуратура Украины – структурное подразделение ГПУ, которое возглавляет главный военный прокурор. Главной задачей прокуратуры является надзор за соблюдением законов в Вооруженных силах Украины. В президентской команде уже неоднократно заявляли о намерении ликвидировать это подразделение. Это удастся сделать не ранее чем во время 3 сессии Верховной Рады 9 созыва, которая начнется в феврале 2020 года.