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      Чумак: Військових прокурорів вже виводять з-під підпорядкування Міноборони

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      Військова прокуратура увійде до складу Генпрокуратури, а не Міноборони / 24 канал

      Військова прокуратура буде входити до складу Генпрокуратури, а не Міноборони, як це відбувається зараз. Процес вже почався, однак він досить тривалий.

      Військові прокурори будуть цивільними і повністю перейдуть в підпорядкування генеральному прокурору. Про це розповів заступник генерального прокурора України, головний військовий прокурор Віктор Чумак, пише "АрміяInform".

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      "Військових прокурорів вже виводять з-під підпорядкування Міноборони. І абсолютно точно вже не буде діяти прокурорський "призов" через військове відомство, – додав він.

      Чумак додав, що всі види забезпечення прокурори теж будуть отримувати за місцем роботи. За словами Чумака, раніше це породжувало конфлікт інтересів, бо Міноборони їх забезпечувало, а прокурори його контролювали

      У той же час будуть розслідувати ті ж справи щодо військових злочинів, злочинів у сфері національної безпеки і оборони, в ОПК (оборонно-промисловому комплексі), на держпідприємствах і в військових формуваннях,
      – пояснив заступник генпрокурора.

      Він при цьому зазначив, що процес – досить тривалий. Дедлайном стануть відповідні накази генпрокурора про ліквідацію спочатку Головної військової прокуратури і створення Головної спеціалізованої прокуратури, а потім – про ліквідацію прокуратур регіонів та створення на їх рівні спецпрокуратур.

      "Завершиться процес формуванням спеціалізованих прокуратур гарнізонів. Причому ми проаналізуємо, де в них є потреба, а де – ні", - підсумував Чумак.

      Що відомо про військову прокуратуру? 

      Військова прокуратура України – структурний підрозділ ГПУ, який очолює головний військовий прокурор. Головним завданням прокуратури є нагляд за дотриманням законів у Збройних силах України. У президентській команді вже неодноразово заявляли про намір ліквідувати цей підрозділ. Це вдасться зробити не раніше ніж під час 3 сесії Верховної Ради 9 скликання, що розпочнеться у лютому 2020 року.
       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Віктор Чумак Міністерство оборони України ГПУ
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