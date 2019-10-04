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      НАЗК опублікує усі декларації військових прокурорів

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      Військові прокурори
      Військові прокурори / vppnr.gp.gov.ua

      Національне агентство з питань запобігання корупції відкриє доступ до усіх декларацій військових прокурорів. Це станеться вже наступного тижня.

      Заступник генпрокурора Віктор Чумак повідомив, що НАЗК розкриє декларації про суттєві зміни у майновому стані військових прокурорів за весь період дії спецзаходів безпеки – з березня 2017 по 4 жовтня 2019.

      Важливо: Військову прокуратуру трансформують у спецпідрозділ

      Чумак обіцяє, що військова прокуратура не закриватиме їх в майбутньому.

      Відзначимо, що декларації військових прокурорів були засекречені з весни 2017 року. У НАЗК часів Анатолія Матіоса пояснювали, що таке рішення приймали з міркувань безпеки.

      Це цікаво: Що відомо про Віктора Чумака: біографія головного військового прокурора

      Що відомо про військову прокуратуру?Військова прокуратура України – структурний підрозділ ГПУ, який очолює головний військовий прокурор. Головним завданням прокуратури є нагляд за дотриманням законів у Збройних силах України. У президентській команді вже неодноразово заявляли про намір ліквідувати цей підрозділ. Це вдасться зробити не раніше ніж під час 3 сесії Верховної Ради 9 скликання, що розпочнеться у лютому 2020 року.

      На цей час військову прокуратуру очолив Віктор Чумак.

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      Теги: Новини України Новини політики НАЗК ГПУ Віктор Чумак е-декларування
      Джерело: 24 канал
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