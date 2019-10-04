НАПК опубликует все декларации военных прокуроров
Национальное агентство по предупреждению коррупции откроет доступ ко всем декларациям военных прокуроров. Это произойдет на следующей неделе.
Заместитель генпрокурора Виктор Чумак сообщил, что НАПК раскроет декларации о существенных изменениях в имущественном состоянии военных прокуроров за весь период действия спецмероприятий безопасности – с марта 2017 года по 4 октября 2019 года.
Важно: Военную прокуратуру трансформируют в спецподразделение
Чумак обещает, что военная прокуратура не будет закрывать их в будущем.
Отметим, что декларации военных прокуроров были засекречены с весны 2017 года. В НАПК времен Анатолия Матиоса объясняли, что такое решение принимали из соображений безопасности.
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Что известно о военной прокуратуре?Военная прокуратура Украины – структурное подразделение ГПУ, которое возглавляет главный военный прокурор. Главной задачей прокуратуры является надзор за соблюдением законов в Вооруженных силах Украины. В президентской команде уже неоднократно заявляли о намерении ликвидировать это подразделение. Это удастся сделать не ранее чем во время 3 сессии Верховной Рады 9 созыва, которая начнется в феврале 2020 года.
В настоящее время военную прокуратуру возглавил Виктор Чумак.