Пользователь Андрей Александрович обнародовал соответствующее сообщение в фейсбуке. Он рассказал, что пробка выстрелил ему в глаз.

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Мужчине пробка от минеральной воды "выстрелила" в глаз

Купить минералки и потерять глаз. Громко сказано, но, как говорится, для беды много не нужно,

– написал пользователь.

Мужчина рассказал, что приобрел себе минеральную воду "Миргородскую", ведь "давно ее покупает", потому что ему нравится вода.

Рассказал, что после того, как компания-производитель уменьшила размер крышки, при открывании она выстреливает. У мужчины такое было "несколько раз", однако обходилось без происшествий.

Пробка ранила глаз: мужчина пока на него не видит

Как только начал открывать, пробка выстрелила прямо в глаз. В результате получил контузию правого глазного яблока, повреждение роговицы глаза и кровоизлияние,

- рассказал львовянин.

Сейчас он ничего не видит правым глазом – "все как в тумане". Хотя заверил, врач говорил, что зрение восстановится. Пострадавший мужчина говорит, что на это очень надеется.

"Так что имейте в виду, что "Миргородская" взрывается". Если хотите утолить жажду именно этой водой, то направляйте пробку от себя или надевайте очки", – подытожил пользователь.

Предварительно известно, что производители воды уменьшают размер пробки, чтобы минимизировать использование пластика.

Журналисты 24 канала пытаются получить комментарий в компании IDS Borjomi Ukraine.

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