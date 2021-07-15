Оператор в интервью телекомпании "Рустави 22" рассказал о том, как на него напали, и что было дальше.
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Избитый во время беспорядков в Грузии оператор ослеп
Кто-то тащил меня за пояс камеры, кто-то за кабель, другие били меня кулаками. Я упал, и меня начали бить ногами, в основном били по голове, я кричал, но они не останавливались,
– поделился пережитым мужчина.
Далее, по его словам, он потерял сознание и пришел в себя в машине полиции. Оператор подчеркнул, что не понимает, как можно так безжалостно подвергать смертельной опасности незнакомого человека, который не сделал тебе ничего плохого.
Твалиашвили сообщил, что в результате жестокого избиения он ослеп на один глаз и не знает, когда сможет вернуться к работе.
Позиция власти и оппозиции по ситуации
Министерство внутренних дел Грузии продолжает идентификацию нападавших. Сейчас задержали 21 участника агрессии в отношении журналистов.
В то же время оппозиционные политики критикуют темпы расследования и отмечают, что в результате действий радикалов более 50 работников медиа получили повреждения различной степени тяжести.
Массовое избиение журналистов в Грузии и протесты после этого
- В Тбилиси 5 мая состоялась акция в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ее противники тоже вышли на улицы и избили журналистов, освещавших эти события.
- В частности, пострадал телеоператор канала "Пирвели" Лексо Лашкарава – его отвезли в больницу с переломами костей лица. Через несколько дней журналиста выписали из медучреждения, однако 11 июля он умер.
- Это вызвало в Грузии волну протестов – люди начали выходить на улицы с требованием отставки правительства.
- 12 июля в парламенте вспыхнули столкновения между партией, которая у власти, и оппозицией. В результате заседание не удалось провести. Вечером того же дня на антиправительственном митинге задержали 12 активистов.