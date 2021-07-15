Оператор в інтерв'ю телекомпанії "Руставі 22" розповів про те, як на нього напали, та що було далі.
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Побитий під час заворушень у Грузії оператор осліп
Хтось тягнув мене за пасок камери, хтось за кабель, інші били мене кулаками. Я впав, і мене почали бити ногами, в основному били по голові, я кричав, але вони не зупинялися,
– поділився пережитим чоловік.
Далі, за його словами, він втратив свідомість і прийшов до тями в машині поліції. Оператор наголосив, що не розуміє, як можна так безжально піддавати смертельній небезпеці незнайому людину, яка не зробила тобі нічого поганого.
Тваліашвілі повідомив, що внаслідок жорстокого побиття він осліп на одне око і не знає, коли зможе повернутися до роботи.
Позиція влади та опозиції щодо ситуації
Міністерство внутрішніх справ Грузії продовжує ідентифікацію нападників. Наразі затримали 21 учасника агресії щодо журналістів.
Водночас опозиційні політики критикують темпи розслідування і наголошують, що внаслідок дій радикалів понад 50 працівників медіа отримали ушкодження різного ступеню тяжкості.
Масове побиття журналістів у Грузії та протести після цього
- У Тбілісі 5 травня відбулася акція на підтримку ЛГБТ-спільноти. Її противники теж вийшли на вулиці та побили журналістів, які висвітлювали ці події.
- Зокрема, постраждав телеоператор каналу "Пірвелі" Лексо Лашкарава – його відвезли в лікарню з переломами кісток обличчя. Через кілька днів журналіста виписали з медзакладу, однак 11 липня він помер.
- Це спричинило у Грузії хвилю протестів – люди почали виходити на вулиці з вимогою відставки уряду.
- 12 липня у парламенті спалахнули сутички між партією, яка при владі, та опозицією. У результаті засідання не вдалося провести. Ввечері того ж дня на антиурядовому мітингу затримали 12 активістів.