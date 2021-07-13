Мітингувальників спіймали поблизу офісу керівної партії "Грузинська мрія". Їм інкримінують адміністративні правопорушення.

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Затримані на протестах у Грузії

Протестувальникам закидають перевищення межі, дозволеної законом про свободу зібрань і вираження думок.

Наразі поліція заарештувала 12 осіб в адміністративному порядку. Ще раз попереджаємо організаторів мітингу, щоб мітинг не переріс у насильство і не виходив за межі дозволених законом норм,

– йдеться в повідомленні поліції.

Акція відбулася після завершення мітингу на проспекті Руставелі. На ньому учасники вимагали відставки уряду.

Масове побиття журналістів у Грузії та протести після цього

5 липня у Тбілісі відбулася акція на підтримку ЛГБТ-спільноти. Її противники теж вийшли на вулиці та побили понад 50 журналістів, які висвітлювали ці події.

Зокрема, постраждав телеоператор каналу "Пірвелі" Лексо Лашкарава – його відвезли в лікарню з переломами кісток обличчя. Згодом журналіста виписали з медзакладу, однак 11 липня він помер.

Після цього люди почали виходити на вулиці з вимогою відставки уряду.

12 липня у парламенті спалахнули сутички між партією, яка при владі, та опозицією. У результаті засідання не вдалося провести.

У Тбілісі затримали протестувальників: дивіться відео