Мітингувальників спіймали поблизу офісу керівної партії "Грузинська мрія". Їм інкримінують адміністративні правопорушення.
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Затримані на протестах у Грузії
Протестувальникам закидають перевищення межі, дозволеної законом про свободу зібрань і вираження думок.
Наразі поліція заарештувала 12 осіб в адміністративному порядку. Ще раз попереджаємо організаторів мітингу, щоб мітинг не переріс у насильство і не виходив за межі дозволених законом норм,
– йдеться в повідомленні поліції.
Акція відбулася після завершення мітингу на проспекті Руставелі. На ньому учасники вимагали відставки уряду.
Масове побиття журналістів у Грузії та протести після цього
- 5 липня у Тбілісі відбулася акція на підтримку ЛГБТ-спільноти. Її противники теж вийшли на вулиці та побили понад 50 журналістів, які висвітлювали ці події.
- Зокрема, постраждав телеоператор каналу "Пірвелі" Лексо Лашкарава – його відвезли в лікарню з переломами кісток обличчя. Згодом журналіста виписали з медзакладу, однак 11 липня він помер.
- Після цього люди почали виходити на вулиці з вимогою відставки уряду.
- 12 липня у парламенті спалахнули сутички між партією, яка при владі, та опозицією. У результаті засідання не вдалося провести.
У Тбілісі затримали протестувальників: дивіться відео