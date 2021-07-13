Мітингувальників спіймали поблизу офісу керівної партії "Грузинська мрія". Їм інкримінують адміністративні правопорушення.

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Протестувальникам закидають перевищення межі, дозволеної законом про свободу зібрань і вираження думок.

Наразі поліція заарештувала 12 осіб в адміністративному порядку. Ще раз попереджаємо організаторів мітингу, щоб мітинг не переріс у насильство і не виходив за межі дозволених законом норм,
– йдеться в повідомленні поліції.

Акція відбулася після завершення мітингу на проспекті Руставелі. На ньому учасники вимагали відставки уряду.

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