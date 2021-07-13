Митингующих поймали возле офиса правящей партии "Грузинская мечта". Им инкриминируют административные правонарушения.

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Задержанные на протестах в Грузии

Протестующих обвиняют в превышении предела, разрешенного законом о свободе собраний и выражения мнений.

Сейчас полиция арестовала 12 человек в административном порядке. Еще раз предупреждаем организаторов митинга, чтобы митинг не перерос в насилие и не выходил за пределы разрешенных законом норм,

– говорится в сообщении полиции.

Акция состоялась после завершения митинга на проспекте Руставели. На нем участники требовали отставки правительства.

Массовое избиение журналистов в Грузии и протесты после этого

5 июля в Тбилиси состоялась акция в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ее противники тоже вышли на улицы и избили более 50 журналистов, освещавших эти события.

В частности, пострадал телеоператор канала "Пирвели" Лексо Лашкарава – его отвезли в больницу с переломами костей лица. Впоследствии журналиста выписали из медучреждения, однако 11 июля он умер.

После этого люди начали выходить на улицы с требованием отставки правительства.

12 июля в парламенте вспыхнули столкновения между партией, у власти, и оппозицией. В результате заседания не удалось провести.

В Тбилиси задержали протестующих: смотрите видео