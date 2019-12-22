Чуть не убили в день рождения: оккупанты разнесли дом местной жительницы Луганщины

На Хуторе свободном, что на Луганщине, враг разнес дом местной жительницы в ее день рождения.

Мина прилетела в дом в 5:00 утра, сообщает военкор 24 канала.

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Женщину почти убили на собственный день рождения. Следовательно, вместо подготовки к празднованию, ей с семьей пришлось целый день латать дом. Ведь взрывом разбило крышу и выбило окна.



Последствия обстрела пророссийских боевиков Последствия обстрела пророссийских боевиков

Враг не первый раз обстреливает поселок, таким образом пытается спровоцировать украинских военных стрелять в ответ.

Прямое попадание в крышу – это впервые. В целом по двору – было, и не один раз. Я уже считать не собираюсь,

– прокомментировала несчастье хозяйка дома.

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К слову, несмотря на договоренности боевики обстреляли Золотое-4 – поселок в Луганской области. Там два месяца назад произошло зеркальное разведение сил.