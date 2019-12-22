23:43
22 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, 21 декабря
      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
      Вєсті.UA
      19:02, 21 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Чуть не убили в день рождения: оккупанты разнесли дом местной жительницы Луганщины

      48 Читати новину українською
      Боевики попали в дом жительницы Луганщины / 24 канал

      На Хуторе свободном, что на Луганщине, враг разнес дом местной жительницы в ее день рождения.

      Мина прилетела в дом в 5:00 утра, сообщает военкор 24 канала.

      Важно: На Донбассе погиб украинский военный

      Женщину почти убили на собственный день рождения. Следовательно, вместо подготовки к празднованию, ей с семьей пришлось целый день латать дом. Ведь взрывом разбило крышу и выбило окна.

      Враг не первый раз обстреливает поселок, таким образом пытается спровоцировать украинских военных стрелять в ответ.

      Прямое попадание в крышу – это впервые. В целом по двору – было, и не один раз. Я уже считать не собираюсь,
      – прокомментировала несчастье хозяйка дома.

      Видео: оккупанты разнесли дом местной жительницы Луганщины

      К слову, несмотря на договоренности боевики обстреляли Золотое-4 – поселок в Луганской области. Там два месяца назад произошло зеркальное разведение сил.

      Топ-10 ненужных анализов, от которых стоит отказаться
      сегодня
      1056
      Автор: Владислав Соловьев, Северин Трач
      Теги: Новости Украины Оружие Украина – Россия Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:00 Оголошена війна опозиції, роздор у справі Шеремата та темне майбутнє "Газпрому": блоги тижня
      Блоги тижня 425
      сегодня , 21:00 Розслідування вбивства Шеремета: справа в будь-якому випадку закінчиться погано
      Леонід Остальцев 234
      сегодня , 20:10 Самые смешные мемы недели: Аваков бьет дважды, исконно русские болота Путина, выжить после
      Василь Денисюк 313
      сегодня , 19:30 Кого Украина отдаст России в обмене пленными, последствия демонизации ветеранов – видео недели
      Северин Трач 269
      сегодня , 19:00 Бджоли проти меду, або Закриття гральних закладів: хто кого у цій війні
      Артем Овдієнко 1110
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук