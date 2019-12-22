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      Мало не вбили у день народження: окупанти розтрощили будинок місцевої мешканки на Луганщині

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      Бойовики потрапили в будинок мешканки Луганщини / 24 канал

      На Хуторі вільному, що на Луганщині, ворог розтрощив дах будинку місцевої мешканки у її день народження.

      Міна прилетіла в оселю о 5:00 ранку.

      Важливо: На Донбасі загинув український військовий

      Жінку мало не убили на власний день народження. Відтак, замість підготовки до святкування, їй з родиною довелося цілий день латати хату. Адже вибухом розтрощило дах та повибивало вікна.

      Наслідки обстрілу проросійських бойовиків

      Ворог не вперше обстрілює селище, у такий спосіб намагається спровокувати українських військових стріляти у відповідь. 

      Пряме попадання у дах – це вперше. А загалом по дворі – було, і не один раз. Я вже рахувати не збираюсь,
      – прокоментувала нещастя власниця будинку. 

      Відео: окупанти розтрощили будинок місцевої мешканки на Луганщині

      До слова, попри домовленості бойовики обстріляли Золоте-4 – селище в Луганській області. Саме там два місяці тому відбулося дзеркальне розведення сил.

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      Автор: Владислав Соловйов
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Зброя
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