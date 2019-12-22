Мало не вбили у день народження: окупанти розтрощили будинок місцевої мешканки на Луганщині

На Хуторі вільному, що на Луганщині, ворог розтрощив дах будинку місцевої мешканки у її день народження.

Міна прилетіла в оселю о 5:00 ранку.

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Жінку мало не убили на власний день народження. Відтак, замість підготовки до святкування, їй з родиною довелося цілий день латати хату. Адже вибухом розтрощило дах та повибивало вікна.

Наслідки обстрілу проросійських бойовиків

Ворог не вперше обстрілює селище, у такий спосіб намагається спровокувати українських військових стріляти у відповідь.

Пряме попадання у дах – це вперше. А загалом по дворі – було, і не один раз. Я вже рахувати не збираюсь,

– прокоментувала нещастя власниця будинку.

Відео: окупанти розтрощили будинок місцевої мешканки на Луганщині

До слова, попри домовленості бойовики обстріляли Золоте-4 – селище в Луганській області. Саме там два місяці тому відбулося дзеркальне розведення сил.