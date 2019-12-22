На Донбасі загинув український військовий
Станом на 18 годину 22 грудня проросійські бойовики 5 разів обстріляли українські позиції. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий.
Ще один захисник України отримав поранення, повідомляє штаб ООС.
Важливо! Втрати України і бойовиків на Донбасі у грудні: цифри та імена загиблих
У неділю найгарячіше було:
- поруч з Пісками – там окупанти використовували для обстрілів стрілецьку зброю;
- неподалік населеного пункту Талаківка – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- біля Красногорівки – зі стрілецької зброї;
- неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Ім'я загиблого українського героя поки не називають, але точно відомо, що він став вже десятою втратою Об'єднаних сил у грудні. Крім того, цього місяця бойовики застрелили цивільного біля Мар'їнки.
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