На Донбассе погиб украинский военный

По состоянию на 18 часов 22 декабря пророссийские боевики 5 раз обстреляли украинские позиции. Вследствие вражеских обстрелов погиб украинский военный.

Еще один защитник Украины получил ранения, сообщает штаб ООС.

Важно! Потери Украины и боевиков на Донбассе в декабре: цифры и имена погибших

В воскресенье горячее всего было:

рядом с Песками – там оккупанты использовали для обстрелов стрелковое оружие;

недалеко от населенного пункта Талаковка – били из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

возле Красногоровки – из стрелкового оружия;

неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Имя погибшего украинского героя пока не называют, но точно известно, что он стал уже десятой потерей Объединенных сил в декабре. Кроме того, в этом месяце боевики застрелили гражданского возле Марьинки.