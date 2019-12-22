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      На Донбассе погиб украинский военный

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      Боевики 22 декабря убили украинского военного на Донбассе / prm.ua

      По состоянию на 18 часов 22 декабря пророссийские боевики 5 раз обстреляли украинские позиции. Вследствие вражеских обстрелов погиб украинский военный.

      Еще один защитник Украины получил ранения, сообщает штаб ООС.

      Важно! Потери Украины и боевиков на Донбассе в декабре: цифры и имена погибших

      В воскресенье горячее всего было:

      • рядом с Песками – там оккупанты использовали для обстрелов стрелковое оружие;
      • недалеко от населенного пункта Талаковка – били из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • возле Красногоровки – из стрелкового оружия;
      • неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

      Имя погибшего украинского героя пока не называют, но точно известно, что он стал уже десятой потерей Объединенных сил в декабре. Кроме того, в этом месяце боевики застрелили гражданского возле Марьинки.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Пророссийские боевики Жертвы Операция Объединенных сил
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