На Донбассе погиб украинский военный
По состоянию на 18 часов 22 декабря пророссийские боевики 5 раз обстреляли украинские позиции. Вследствие вражеских обстрелов погиб украинский военный.
Еще один защитник Украины получил ранения, сообщает штаб ООС.
Важно! Потери Украины и боевиков на Донбассе в декабре: цифры и имена погибших
В воскресенье горячее всего было:
- рядом с Песками – там оккупанты использовали для обстрелов стрелковое оружие;
- недалеко от населенного пункта Талаковка – били из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Красногоровки – из стрелкового оружия;
- неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Имя погибшего украинского героя пока не называют, но точно известно, что он стал уже десятой потерей Объединенных сил в декабре. Кроме того, в этом месяце боевики застрелили гражданского возле Марьинки.
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