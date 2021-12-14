Чувство неотвратимости наказания, – Танасевич о значении приговоров ВАКС для общества
Источник:24 канал
За 2 года первая инстанция Антикоррупционного суда вынесла 56 приговоров. В основном речь идет об обвинительных.
За 47 приговорами к реальной мере наказания в виде лишения свободы приговорены 33 человека. Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказала глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич.
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По ее словам, всего 5 приговоров ВАКС уже прошли апелляционный и кассационный контроль.
Думаю, что 56 вынесенных приговоров уже должны сформировать у общества чувство неотвратимости наказания,
– подчеркнула Танасевич.
Также она отметила, что в большей части уголовных производств, поступивших в ВАКС для рассмотрения, продолжается самая длительная и объемная стадия – когда суд исследует доказательства.
Танасевич: Пандемия COVID-19 замедлила судебные процессы
По многим делам соответствующая стадия близится к завершению. Спрогнозировать срок рассмотрения конкретного уголовного производства сложно. Это зависит от многих факторов:
- количества обвиняемых;
- объема уголовного производства;
- человеческого фактора.
"Мировая пандемия коронавируса замедлила все процессы в мире, в том числе и судебные", – добавила Танасевич.
Полное интервью с Еленой Танасевич: смотрите видео
Что известно о ВАКС: главное
- Высший антикоррупционный суд был создан согласно судебной реформе 2016 года. В сентябре ВАКС исполнилось уже 2 года.
- Кроме осуществления правосудия, ВАКС анализирует судебную статистику, изучает и обобщает ее.
- Судей Антикоррупционного суда назначают исключительно согласно результатам открытого конкурса.
- Танасевич считает, что первыми вызовами для нового органа стали стереотипы в обществе и профессиональном сообществе.
Источник: Википедия