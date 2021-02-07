Счастье Трампа: как чувствует себя бывший президент США после изгнания из соцсетей
45 президент США Дональд Трамп чувствует себя счастливым, находясь вне социальных сетей. Ранее политика заблокировали в твиттере и ютубе и инстаграме.
Источник:The Sunday Times
О состоянии Трампа вне сети рассказал старший советник бывшего главы США Джейсон Миллер.
Кстати Процесс импичмента Трампа могут приостановить: об этом просит его адвокат
Жизнь вне соцсетей: как чувствует себя Трамп
По словам Миллера, жену Трампа Меланию радует такая ситуация. Она отмечает, что ее муж стал куда веселее проводить время".
Он сказал, что это хорошо: находиться вне социальных сетей, не чувствовать влияния замкнутого мирка ненависти, который часто превращаются социальные сети,
– подчеркнул Миллер.
Взаимоотношения Трампа с популярным соцсетями: коротко
- Еще до инаугурации 46 президента Джо Байдена Twitter полностью обновил аккаунт американского президента @POTUS, то есть удалил оттуда все сообщения.
- А сам профиль в твиттере предыдущего главы США Дональда Трампа заблокировали навсегда. Причина – призывы о насилии во время беспорядков в Вашингтоне 6 января.
- Впоследствии по этой же причине Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Spotify и Twitter Трампу ограничили доступ к своим страницам.
- Правда, через некоторое время аккаунты политика в Инстаграме и Фейсбуке восстановили. Но было неизвестно, имеет ли Трамп к ним доступ.
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