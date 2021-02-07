45 президент США Дональд Трамп чувствует себя счастливым, находясь вне социальных сетей. Ранее политика заблокировали в твиттере и ютубе и инстаграме.

О состоянии Трампа вне сети рассказал старший советник бывшего главы США Джейсон Миллер.

Кстати Процесс импичмента Трампа могут приостановить: об этом просит его адвокат

Жизнь вне соцсетей: как чувствует себя Трамп

По словам Миллера, жену Трампа Меланию радует такая ситуация. Она отмечает, что ее муж стал куда веселее проводить время".

Он сказал, что это хорошо: находиться вне социальных сетей, не чувствовать влияния замкнутого мирка ненависти, который часто превращаются социальные сети,

– подчеркнул Миллер.

Взаимоотношения Трампа с популярным соцсетями: коротко

Еще до инаугурации 46 президента Джо Байдена Twitter полностью обновил аккаунт американского президента @POTUS, то есть удалил оттуда все сообщения.

А сам профиль в твиттере предыдущего главы США Дональда Трампа заблокировали навсегда. Причина – призывы о насилии во время беспорядков в Вашингтоне 6 января.

Впоследствии по этой же причине Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Spotify и Twitter Трампу ограничили доступ к своим страницам.

Правда, через некоторое время аккаунты политика в Инстаграме и Фейсбуке восстановили. Но было неизвестно, имеет ли Трамп к ним доступ.

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