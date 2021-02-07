Щастя Трампа: як почувається колишній президент США після вигнання з соцмереж
45 президент США Дональд Трамп почувається щасливим, перебуваючи поза соціальними мережами. Раніше політика заблокували у твіттері, ютьюбі та інстаграмі.
Джерело:The Sunday Times
Про стан Трампа поза мережею розповів старший радник колишнього очільника США Джейсон Міллер.
До речі Процес імпічменту Трампа можуть призупинити: про це просить його адвокат
Життя поза соцмереж: як почувається Трамп
За словами Міллера, дружину Трампа Меланію тішить така ситуація. Вона зазначає, що її чоловік став "куди веселіше проводити час".
Він сказав, що це добре: перебувати поза соціальних мереж, не відчувати впливу замкнутого маленького світу ненависті, який часто перетворюються соціальні мережі,
– підкреслив Міллер.
Взаємини Трампа з популярним соцмережами: коротко
- Ще до інавгурації 46 президента Джо Байдена Twitter повністю оновив акаунт американського президента @POTUS, тобто видалив звідти всі дописи.
- А сам профіль у твіттері попереднього очільника США Дональда Трампа заблокували назавжди. Причина – заклики о насильства під час заворушень у Вашингтоні 6 січня.
- Згодом із цієї ж причини Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Spotify і Twitter обмежили Трампу доступ до своїх сторінок.
- Щоправда, за деякий час акаунти політика в інстаграмі та фейсбуці відновили. Але було невідомим, чи Трамп має до них доступ.
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