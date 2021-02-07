45 президент США Дональд Трамп почувається щасливим, перебуваючи поза соціальними мережами. Раніше політика заблокували у твіттері, ютьюбі та інстаграмі.

Про стан Трампа поза мережею розповів старший радник колишнього очільника США Джейсон Міллер.

До речі Процес імпічменту Трампа можуть призупинити: про це просить його адвокат

Життя поза соцмереж: як почувається Трамп

За словами Міллера, дружину Трампа Меланію тішить така ситуація. Вона зазначає, що її чоловік став "куди веселіше проводити час".

Він сказав, що це добре: перебувати поза соціальних мереж, не відчувати впливу замкнутого маленького світу ненависті, який часто перетворюються соціальні мережі,

– підкреслив Міллер.

Взаємини Трампа з популярним соцмережами: коротко

Ще до інавгурації 46 президента Джо Байдена Twitter повністю оновив акаунт американського президента @POTUS, тобто видалив звідти всі дописи.

А сам профіль у твіттері попереднього очільника США Дональда Трампа заблокували назавжди. Причина – заклики о насильства під час заворушень у Вашингтоні 6 січня.

Згодом із цієї ж причини Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Spotify і Twitter обмежили Трампу доступ до своїх сторінок.

Щоправда, за деякий час акаунти політика в інстаграмі та фейсбуці відновили. Але було невідомим, чи Трамп має до них доступ.

Був не тільки політиком, але й бізнесменом: 5 уроків лідерства від Дональда Трампа – читайте в матеріалі 24 каналу.