Якщо імпічмент Дональда Трампа не розглянуть до 12 лютого, то процес можуть призупинити. Захисник 45-го президента пояснив це потребою дотримуватись шабату. Відповідний лист адвокат вже надіслав у Сенат.

Адресатами є лідер демократів у Сенаті Чак Шумер та лідер республіканців Мітч Макконел.

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Також лист надіслали сенатору Патріку Ліхі, який головує у процесі імпічменту.

Ми з повагою ставимося до запиту і, звичайно, врахуємо його. Консультації із зацікавленими особами про структуру процесу ще тривають,

– сказав представника Шумера Джастін Гудмен.

Сенатори можуть розглянути питання в рекордний термін

Є кілька варіантів того, як можуть задовольнити клопотання адвоката Трампа. Сенатори можуть відкласти процес до 15 лютого або розглянути питання в екстреному порядку до 12 лютого. Тоді сенатори встановлять рекорд з розгляду подібних справ.

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