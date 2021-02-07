Процесс импичмента Трампа могут приостановить: об этом просит его адвокат
Если импичмент Дональда Трампа не рассмотрят до 12 февраля, то процесс могут приостановить. Защитник 45-го президента объяснил это необходимостью соблюдать шаббат. Соответствующее письмо адвокат уже направил в Сенат.
Источник:The New York Times
Адресатами являются лидер демократов в Сенате Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконел.
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Также письмо направили сенатору Патрику Лихи, который председательствует в процессе импичмента.
Мы с уважением относимся к запросу и, конечно, учтем его. Консультации с заинтересованными лицами о структуре процесса еще продолжаются,
– сказал представитель Шумера Джастин Гудмен.
Сенаторы могут рассмотреть вопрос в рекордный срок
Есть несколько вариантов того, как могут удовлетворить ходатайство адвоката Трампа. Сенаторы могут отложить процесс до 15 февраля или рассмотреть вопрос в экстренном порядке до 12 февраля. Тогда сенаторы установят рекорд по рассмотрению подобных дел.
Главное об импичменте Дональду Трампу
- Палата представителей Конгресса США 13 января 2021 года проголосовала за импичмент Трампа.
- Причины – действия и призывы Трампа во время событий 6 января, когда его сторонники штурмовали Капитолий.
- Резолюцию об импичменте 25 января передали в Сенат. В документе только 1 статья обвинения – подстрекательство к мятежу.
- Начало процесса судебного рассмотрения дела запланировали на 9 февраля.
- Сам Трамп отказался давать показания в процессе.
Почему адвокат Трампа просит перенести разбирательство?
Адвокат Трампа просит приостановить рассмотрение процесса через шабат-седьмой день недели, в который Ветхий Завет предписывает воздерживаться от работы. Длится от захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу.
Данные из Википедии.
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