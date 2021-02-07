Если импичмент Дональда Трампа не рассмотрят до 12 февраля, то процесс могут приостановить. Защитник 45-го президента объяснил это необходимостью соблюдать шаббат. Соответствующее письмо адвокат уже направил в Сенат.

Адресатами являются лидер демократов в Сенате Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконел.

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Также письмо направили сенатору Патрику Лихи, который председательствует в процессе импичмента.

Мы с уважением относимся к запросу и, конечно, учтем его. Консультации с заинтересованными лицами о структуре процесса еще продолжаются,

– сказал представитель Шумера Джастин Гудмен.

Сенаторы могут рассмотреть вопрос в рекордный срок

Есть несколько вариантов того, как могут удовлетворить ходатайство адвоката Трампа. Сенаторы могут отложить процесс до 15 февраля или рассмотреть вопрос в экстренном порядке до 12 февраля. Тогда сенаторы установят рекорд по рассмотрению подобных дел.

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