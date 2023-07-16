Такое мнение на своем ютуб-канале озвучил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, все оружие вагнеровцев изъяли регулярные части российской армии.

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"Видимо, Шойгу исполнил свою давнюю мечту и распоряжение Путина, который продолжает уничтожать вагнеровцев мощнее, чем российская пропаганда. Видимо, регулярные части российской армии заставили отдать технику и вооружение, что было у вагнеровцев", – считает военный эксперт.

Сразу после мятежа Пригожина Путин дал обещание руководителю росгвардии Виктору Золотову, что отдаст оружие ЧВК Вагнера его подчиненным. Однако росгвардия ничего не получила.

Пригожин фотографировался и встречал колонну

Олег Жданов отметил, что сначала колонна вагнеровцев приехала из Луганской области в Россию. На автомобиле в основном были номерные знаки псевдореспублик на территориях Луганской и Донецкой областей.

Наемники Пригожина въехали в Россию, двигались по федеральной трассе от Луганской области на север. В стране-агрессорке даже начали паниковать, что колонна вагнеровцев идет на Москву.

Затем наемники Пригожина вернули в Беларусь, где их встретила ГАИ Беларуси и провела в село Цель. Там для них развернули полевой лагерь, где вагнеровцы будут проводить учения.

Возможно, Пригожин фотографировался и встречал колонну. Потому что вчера были его фотографии в палатке, а сегодня сообщение, что колонна дошла до полевого лагеря,

– предположил он.

Военный эксперт отметил, что колонна двигалась на гражданских авто. Некоторые пикапы были окрашены в зелёный армейский цвет, но у наемников ЧВК "Вагнера" не было оружия.

Жданов о ЧВК "Вагнера" в Беларуси: смотрите видео

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