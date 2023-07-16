Такое мнение на своем ютуб-канале озвучил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, все оружие вагнеровцев изъяли регулярные части российской армии.
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"Видимо, Шойгу исполнил свою давнюю мечту и распоряжение Путина, который продолжает уничтожать вагнеровцев мощнее, чем российская пропаганда. Видимо, регулярные части российской армии заставили отдать технику и вооружение, что было у вагнеровцев", – считает военный эксперт.
Сразу после мятежа Пригожина Путин дал обещание руководителю росгвардии Виктору Золотову, что отдаст оружие ЧВК Вагнера его подчиненным. Однако росгвардия ничего не получила.
Пригожин фотографировался и встречал колонну
Олег Жданов отметил, что сначала колонна вагнеровцев приехала из Луганской области в Россию. На автомобиле в основном были номерные знаки псевдореспублик на территориях Луганской и Донецкой областей.
Наемники Пригожина въехали в Россию, двигались по федеральной трассе от Луганской области на север. В стране-агрессорке даже начали паниковать, что колонна вагнеровцев идет на Москву.
Затем наемники Пригожина вернули в Беларусь, где их встретила ГАИ Беларуси и провела в село Цель. Там для них развернули полевой лагерь, где вагнеровцы будут проводить учения.
Возможно, Пригожин фотографировался и встречал колонну. Потому что вчера были его фотографии в палатке, а сегодня сообщение, что колонна дошла до полевого лагеря,
– предположил он.
Военный эксперт отметил, что колонна двигалась на гражданских авто. Некоторые пикапы были окрашены в зелёный армейский цвет, но у наемников ЧВК "Вагнера" не было оружия.
Жданов о ЧВК "Вагнера" в Беларуси: смотрите видео
Вагнеровцы в Беларуси: что известно
- Утром 15 июля со стороны России в Беларусь заметили колонну вагнеровцев. Их сопровождала белорусская ГАИ. Учитывая маршрут, которым ехали подразделения, они двигались в палаточный лагерь в селе Цель.
- В колонне было по меньшей мере 60 легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых "ДНР" и "ЛНР", среди которых пикапы, большие фуры, буханки и минимум 3 автобуса для перевозки людей.
- Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заверил, что прибывшие в Беларусь боевики ЧВК "Вагнера" не представляют угрозы для Украины. Там недостаточно вагнеровцев, чтобы создать ударную группировку.