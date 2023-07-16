Таку думку на своєму ютуб-каналі озвучив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, усю зброю вагнерівців забрали регулярні частини російської армії.

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"Мабуть, Шойгу виконав свою давню мрію та розпорядження Путіна, який продовжує знищувати вагнерівців потужніше, ніж російська пропаганда. Мабуть, регулярні частини російської армії змусили віддати техніку та озброєння, що було у вагнерівців", – вважає військовий експерт.

Одразу після заколоту Пригожина Путін дав обіцянку керівнику росгвардії Віктору Золотову, що віддасть зброю ПВК "Вагнера" його підлеглим. Однак росгвардія нічого не отримала.

Пригожин фотографувався та зустрічав колону

Олег Жданов зазначив, що спочатку колона вагнерівців заїхала з Луганської області у Росію. На авто в основному були номерні знаки псевдореспублік на територіях Луганської та Донецької областей.

Найманці Пригожина заїхали у Росію, рухались по федеральній трасі від Луганської області на північ. У країні-агресорці навіть почали панікувати, що колона вагнерівців йде на Москву.

Потім найманці Пригожина повернули у Білорусь, де їх зустріла ДАІ Білорусі та провела у село Цель. Там для них розвернули польовий табір, де вагнерівці проводитимуть навчання.

Можливо, Пригожин там фотографувався та зустрічав колону. Бо вчора були його фотографії у наметі, а сьогодні повідомлення, що колона дійшла до польового табору,

– припустив він.

Військовий експерт відзначив, що колона рухалась на цивільних авто. Деякі пікапи були пофарбовані у зелений армійський колір, але у найманців ПВК "Вагнера" не було зброї.

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