Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, на этот раз тон Пригожина был гораздо спокойнее.

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Вероятно, все из-за аудиенции в Кремле, о которой сам главарь "Вагнера" недавно рассказывал. Там его могли попросить несколько снизить "градус" конфликта.

Есть ли угроза для вагнеровцев в Бахмуте

Как отметил Ступак, пока вагнеровцы пытаются продвигаться в самом Бахмуте, Силы обороны Украины неожиданно пошли вперед по окрестностям. В таком случае подразделения "Вагнера" находятся под угрозой полуокружения.

Наши военные потихоньку обходят город по окрестностям. Пригожин уже орет, что может быть катастрофа, если оккупанты не удержат фланги. Но хуже всего для них будет не уничтожение, а попадание плен,

– считает Ступак.

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Как известно, у "Вагнера" абсолютно отвергают любую сдачу в плен. Наемников-террористов, которые это сделали, затем часто жестоко убивают свои же. Особенно забавно будет, если Пригожин сам попадет в плен из-за полуокружения в Бахмуте.

По мнению Ступака, такой вариант был бы хорош для Кремля. Там бы точно обрадовались, если бы Пригожин оказался в украинской тюрьме.

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