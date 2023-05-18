Об этом 24 Каналу отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он сказал, сколько наемников осталось у Пригожина.
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Капля среди других ЧВК
Игорь Яковенко предположил, что в настоящее время у Пригожина осталось от 2 до 3 тысяч наемников. Это 1% от общего количества той оккупационной армии, которая находится на территории Украины. Кроме этого, есть еще несколько ЧВК, кроме вагнеровцев. Поэтому основной потенциал Пригожина – медийный.
Он раздут гигантский тролль, который выглядит большим из-за количества публикаций, нападок на Кремль, многочисленных жалоб и так далее,
– сказал оппозиционный журналист.
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Задача – выжить
То, что Кремль может отстранить Шойгу и назначить Мезинцева – из области фантастики, цитируя Яковенко. У Пригожина главная задача – выбраться из бахмутского капкана, в который он сам себя загнал, и выжить. Но шансов немного.
"Впереди у него украинская армия, которая его теснит. Сзади пристроился Кадыров. Шансов выжить немного: либо его перемелит украинская армия, либо убьют свои. Шанс только один – в результате контрнаступления может начаться отстранение Путина и он сможет принять участие в этой смуте. С военной точки зрения он ничего сейчас из себя не представляет", – сказал Яковенко.
Деятельность Пригожина: из последнего
- Ранее The Washington Post сообщало, будто Пригожин предлагал украинской разведке передать информацию о позиции российских войск. За это он якобы хотел, чтобы ВСУ отступили из Бахмута. Однако его предложение было проигнорировано в ГУР. Это может быть некая авантюра, поскольку Пригожин – игрок.
- Противостояние между ЧВК "Вагнер" и российскими войсками растет. По некоторым предположениям, наемники Пригожина подготовлены лучше. Это может представлять прямую угрозу Путину.
- У Пригожина есть "козырная карта" на случай, если Путин захочет его убрать. У главы ЧВК "Вагнер" могут быть шансы выжить даже после поражения в Бахмуте.