Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, у Пригожина есть достаточно значительные шансы выжить даже после потенциальной неудачи вагнеровцев под Бахмутом.

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Почему Кремль не избавится от Пригожина

Как отметил Жирнов, Пригожин – достаточно хитрый человек, умеющий отлично "пудрить голову" другим людям. Он уже давно понял, что российская армия не сможет добиться целей на линии столкновения. Потому и заявление Пригожина о снарядах – это не более чем попытки перебросить ответственность на российское военное командование за неудачи.

Он все понял. Украинские военные рассказывали, что не видят, что у россиян меньше боеприпасов. Сейчас Пригожин ищет "козлов отпущения", чтобы для Путина отмазку придумать,

– считает Жирнов.

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Это не мешает ему делать резкие заявления, которые можно интерпретировать как "удары по Путину". Российский диктатор пока не рискует браться за Пригожина, ведь он достаточно важен для Путина.

У Пригожина есть "козырная карта". Это – Африка. Он является "кошельком" Путина, который оценивается в 15 – 20 миллиардов долларов. Поэтому, думаю, Пригожин все сделал там так, что, если Пригожин исчезает – то исчезают эти активы. Создал себе подушку безопасности, чтобы Путин не смог от него избавиться. Только так могу объяснить, почему его еще не посадили,

– рассказал Жирнов.

Заявления Пригожина: кратко