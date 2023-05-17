Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, у Пригожина є досить значні шанси вижити навіть після потенційної невдачі вагнерівців під Бахмутом.
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Чому Кремль не позбудеться від Пригожина
Як наголосив Жирнов, Пригожин – досить хитра людина, яка вміє відмінно "пудрити голову" іншим людям. Він вже давно зрозумів, що російська армія не зможе досягти цілей на лінії зіткнення. Тому й заява Пригожина про снаряди – це не більше, ніж спроби перекинути відповідальність на російське військове командування за невдачі.
Він все зрозумів. Українські військові розповідали, що не бачать, ніби в росіян менше боєприпасів. Зараз Пригожин шукає "козлів відпущення", щоб для Путіна відмазку придумати,
– вважає Жирнов.
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Це не заважає йому робити різкі заяви, які можна інтерпретувати як "удари по Путіну". Російський диктатор поки не ризикує братися за Пригожина, адже він є досить важливий для Путіна.
В Пригожина є "козирна карта". Це – Африка. Він є "гаманцем" Путіна, який оцінюється у 15 – 20 мільярдів доларів. Тому, думаю, Пригожин все зробив там так, що, якщо Пригожин зникає – то зникають ці активи. Створив собі подушку безпеки, щоб Путін не зміг від нього позбутися. Лише так можу пояснити, чому його ще не посадили,
– розповів Жирнов.
Заяви Пригожина: коротко
- Власник "Вагнера" Євгєній Пригожин регулярно поширює різні одіозні заяви. Багато аналітиків вважають, що у нього конфлікт із російським міністерством оборони та конкретно з військовим командуванням окупантів.
- Нещодавно дійшло до того, що один з депутатів Держдуми та кремлівський посіпака Віктор Соболєв обурився, що вагнерівці вербують російських мобілізованих до себе. Він вважає, що за такий перехід потрібно садити військових в тюрму.
- Терористи з "Вагнера" швидко відповіли Соболєву. Вони пригрозили його зґвалтувати.