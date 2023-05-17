Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, у Пригожина є досить значні шанси вижити навіть після потенційної невдачі вагнерівців під Бахмутом.

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Чому Кремль не позбудеться від Пригожина

Як наголосив Жирнов, Пригожин – досить хитра людина, яка вміє відмінно "пудрити голову" іншим людям. Він вже давно зрозумів, що російська армія не зможе досягти цілей на лінії зіткнення. Тому й заява Пригожина про снаряди – це не більше, ніж спроби перекинути відповідальність на російське військове командування за невдачі.

Він все зрозумів. Українські військові розповідали, що не бачать, ніби в росіян менше боєприпасів. Зараз Пригожин шукає "козлів відпущення", щоб для Путіна відмазку придумати,

– вважає Жирнов.

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Це не заважає йому робити різкі заяви, які можна інтерпретувати як "удари по Путіну". Російський диктатор поки не ризикує братися за Пригожина, адже він є досить важливий для Путіна.

В Пригожина є "козирна карта". Це – Африка. Він є "гаманцем" Путіна, який оцінюється у 15 – 20 мільярдів доларів. Тому, думаю, Пригожин все зробив там так, що, якщо Пригожин зникає – то зникають ці активи. Створив собі подушку безпеки, щоб Путін не зміг від нього позбутися. Лише так можу пояснити, чому його ще не посадили,

– розповів Жирнов.

Заяви Пригожина: коротко