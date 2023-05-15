Кремлівський генерал також зазначив, що всі вербування, які здійснює Пригожин серед російських військових, є незаконними. Тому за перехід до "Вагнера" солдатам може загрожувати до 15 років в'язниці.

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Російський депутат Соболєв висловився щодо ПВК "Вагнера"

Окупант зазначив, що таке формування, як "приватна військова компанія" начебто є незаконним. Російський генерал абсолютно не розуміє, які завдання взагалі виконують найманці різних ПВК.

Крім цього, прихвостень Кремля зазначив, що Росія "повинна мати абсолютну монополію на створення, розвиток і застосування своїх збройних сил". Тому, на його думку, жодних військових кампаній типу "Вагнера" не може бути в принципі.

Загарбник також розповів, що мобілізовані солдати не можуть самостійно покидати свою військову частину. Тобто, якщо росіян призвали до армії, то вони мають виконувати ті завдання, яке поставило їм військове командування, а не йти самовільно на фронт.

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