Об этом 24 Каналу рассказал общественный, политический деятель и журналист из Казахстана Арман Шураев. Он отметил, что россияне будут веками искупать свою вину, однако сейчас они даже не осознают, сколько боли причинили украинскому народу.

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Россияне поддерживают Пригожина

Шураев не может понять в чем "феномен" основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и почему россияне его поддерживают.

Ну как можно защищать родину, сражаясь в чужой стране? Где они нашли родину в Украине? В каком месте они нашли родину? И россияне верят этому,

– сказал политический деятель.

Шураев очень разочаровался в российском народе, ведь 70% россиян до сих пор поддерживают войну. Они думают, что в Украине их сыновья умирают за "русь святую", за "Россию-матушку".

Изменить сознание россиян поможет только денацификация, которой занимались в пост-гитлеровской Германии союзники.

У всех немцев был комплекс, ведь им было стыдно за своих дедов. За то, что Германия – страна, убившая миллионы людей,

– подчеркнул журналист из Казахстана.

Однако, когда Владимир Путин напал на Украину, новым Гитлером стали Путин и Россия. Отмываться от этой грязи россиянам придется десятилетиями, если не веками.

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