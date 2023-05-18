Про це 24 Каналу розповів громадський, політичний діяч і журналіст з Казахстану Арман Шураєв. Він зазначив, що росіяни віками спокутуватимуть свою провину, однак зараз вони навіть не усвідомлюють, скільки болю завдали українському народу.
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Росіяни підтримують Пригожина
Шураєв не може збагнути у чому "феномен" засновника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина та чому росіяни підтримують його.
Ну як можна захищати батьківщину, воюючи в чужій країні? Де вони знайшли батьківщину в Україні? У якому місці вони знайшли батьківщину? І росіяни вірять цьому,
– сказав політичний діяч.
Шураєв дуже розчарувався у російському народові, адже 70% росіян дотепер підтримують війну. Вони думають, що в Україні їхні сини помирають за "русь святую", за "Росію-матушку".
Змінити свідомість росіян допоможе лише денацифікація, якою займались у постгітлерівській Німеччині союзники.
В усіх німців був комплекс, адже їм було соромно за своїх дідів. За те, що Німеччина – країна, яка вбила мільйони людей,
– наголосив журналіст з Казахстану.
Однак коли Владімір Путін напав на Україну, новим Гітлером став Путін і Росія. Відмиватися від цього бруду росіянам доведеться десятиліттями, якщо не віками.
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Скандальні заяви Пригожина: коротко
- Між власником ПВК "Вагнера" Євгенієм Пригожиним і міноборони Росії розгорівся скандал через брак боєприпасів. Згодом Пригожин взагалі заявив, що 10 травня виведе своїх найманців з Бахмута.
- В одному зі своїх звернень Пригожин розповів про "дєда", який може виявитися "конч*ним мудаком". Така заява сильно стривожила Кремль, адже більшість подумали, що "дєдом" Пригожин назвав Путіна.
- Російські пропагандисти отримали від адміністрації Путіна "попередження" щодо Пригожина. Якщо він продовжить критикувати міноборони Росії й розповідати про поразки на фронті, то у публікаціях його слід називати зрадником Росії.
- Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що 80% слів ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина – чиста правда. Він щиро критикує військове керівництво Росії.