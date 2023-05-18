Про це 24 Каналу зазначив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він сказав, скільки найманців залишилося у Пригожина.

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Крапля серед інших ПВК

Ігор Яковенко припустив, що наразі в Пригожина залишилося від 2 до 3 тисяч найманців. Це 1% від загальної кількості тієї окупаційної армії, яка наразі перебуває на території України. Крім цього, є ще декілька ПВК крім вагнерівців. Тому основний потенціал Пригожина – медійний.

Він роздутий гігантський троль, який виглядає великим через кількість публікацій, нападки на Кремль, численні скарги і так далі,

– сказав опозиційний журналіст.

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Задача – вижити

Те, що Кремль може відсторонити Шойгу і призначити Мєзінцева – з області фантастики, цитуючи Яковенка. У Пригожина наразі головна задача – вибратися з бахмутського капкану, в який він сам себе загнав, та вижити. Але шансів небагато.

"Попереду в нього українська армія, яка його тіснить. Ззаду прилаштувався Кадиров. Шансів вижити небагато: або його перемелить українська армія, або вб'ють свої. Шанс тільки один – в результаті контрнаступу може початися відсторонення Путіна і він зможе взяти участь в тій смуті. З військової точки зору він нічого зараз з себе не представляє", – сказав Яковенко.

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