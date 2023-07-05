Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, последствия неудачного бунта "вагнеровцев" никак не повлияют на боевые действия.
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ЧВК "Вагнера" – все
Как рассказал Сырский, по словам украинского военного, последствия неудачного бунта вагнеровцев в России никак не повлияют на боевые действия. Он отметил, что в районе ответственности его группы войск события в стране-агрессорке не повлияли на ситуацию на поле боя.
Для нас было бы лучше, если были бы какие-то негативные последствия в самой России. Но для меня это не суть важно. Я думаю, что история "Вагнера" закрыта,
– подчеркнул Сырский.
Мятеж Пригожина и вагнеровцев: последние новости
- Недавно Кирилл Буданов заявил, что ЧВК "Вагнера" больше не будет воевать в Украине. Он уточнил, что, кроме базы в Луганске, вагнеровцы находятся и в некоторых районах на Юге Украины, но они не участвуют в боевых действиях.
- По имеющимся данным, в настоящее время идет обустройство одной из трех баз для вагнеровцев. Она расположена вблизи Осиповичей в Могилевской области.
- Также журналисты показали фото лагеря бойцов ЧВК "Вагнера" в Беларуси. На кадрах можно увидеть, что в палатках обустраивают настил, устанавливают буржуйки. В общем, делают все для того, чтобы бойцы Пригожина не позамерзали в лесу.
- Военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что есть данные о том, что вагнеровцы якобы собирались пройти по Западу Украины в Приднестровье. Однако это не более чем пустые пугалки.
- Кстати, пропагандист Владимир Соловьев назвал Пригожина "предпринимателем", направившим вооруженные подразделения на столицу "семейства". Он истерически горланил в эфире, критикуя руководителя вагнеровцев.
- Кирилл Буданов сообщил, что ФСБ получило задание ликвидировать Пригожина. Также он отметил, что покушение на убийство не будет быстрым и когда это произойдет – открытый вопрос.