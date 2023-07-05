Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, наслідки невдалого бунту "вагнерівців" ніяк не вплинуть на бойові дії.
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ПВК "Вагнера" – все
Як розповів Сирський, зі слів українського військового, наслідки невдалого бунту вагнерівців у Росії ніяк не вплинуть на бойові дії. Він зазначив, що в районі відповідальності його групи військ події в країні-агресорці не вплинули на ситуацію на полі бою.
Для нас було б краще, якби були якісь негативні наслідки в самій Росії. Але для мене це не має значення. Я думаю, що історія "Вагнера" закрита,
– наголосив Сирський.
Заколот Пригожина і вагнерівців: останні новини
- Нещодавно Кирило Буданов заявив, що ПВК "Вагнера" більше не воюватиме в Україні. Він уточнив, що, окрім бази в Луганську, вагнерівці перебувають й в деяких районах на Півдні України, та вони не беруть участі у бойових діях.
- За наявними даними, наразі триває облаштування однієї з трьох баз для вагнерівців. Вона розташована поблизу Осиповичів, що у Могильовській області.
- Також журналісти показали фото табору бійців ПВК "Вагнера" у Білорусі. На кадрах можна побачити, що у наметах облаштовують настил, встановлюють буржуйки. Загалом роблять все для того, щоб бійці Пригожина не позамерзали у лісі.
- Військовий експерт Олексій Гетьман зазначив, що є дані про те, що вагнерівці начебто збиралися пройти Заходом України до Придністров'я. Однак це не більше, ніж пусті лякалки.
- До речі, пропагандист Владімір Соловйов назвав Пригожина "підприємцем", який спрямував озброєні підрозділи на столицю "родіни". Він істерично горланив в ефірі, критикуючи керівника вагнерівців.
- Кирило Буданов повідомив, що ФСБ отримала завдання ліквідувати Пригожина. Також він зазначив, що замах на вбивство не буде швидким і коли це станеться – відкрите питання.