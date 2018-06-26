Цифра дня: сколько нардепы "спамят" в Верховной Раде

Цифра дня: сколько нардепы "спамят" в Верховной Раде46 Читати новину українською
Консультант по шоколаду, дегустатор пива, скульптор конструктора LEGO, охранник острова – все эти профессии называют одними из лучших в мире. И вот теперь к этому перечню смело можно добавить профессию народного депутата. Потому что как только ты становишься нардепом – тебе все оплачивают. И более того – вообще не контролируют твою деятельность.
62%, или две трети всех законопроектов, представленных в парламенте в 2018 году, оказались спамом.
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Всего было зарегистрировано 160 законопроектов, из которых 99 было рекомендовано отклонить или вернуть на доработку.
В сравнении с прошлым годом уровень законодательного спама вырос на 5%.
Многие законопроекты являются откровенно популистскими. Как вот нардеп от БПП Сергей Каплин предлагает "контроль над соблюдением норм морали со стороны будущих нардепов". А Дмитрий Добродомов и компания требуют от кандидатов в президенты уже назватьимена главы НБУ и Минобороны.
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