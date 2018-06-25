Вести.UA. Августо Пиночет уже стучится в двери. У пиарщиков Порошенко кризис жанра

В свежем выпуске "Вести.UA" за 25.06 – за последние 15 лет страна пережила две революции, но политики на этом останавливаться не хотят и угрожают своими революционными методами идти к власти. Накануне выборов Порошенко не спешит объявлять об участии в гонках. Кое-кто говорит о гроссмейстерской паузе, и, похоже, у пиарщиков Алексеевича просто кризис жанра.

Также в выпуске: "Цифра дня": почему нардеп – это одна из лучших профессий. Савченко рвется на волю.