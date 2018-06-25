Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 25.06 – за останні 15 років країна пережила дві революції, але політики на цьому зупинятись не хочуть і погрожують своїми революційними методами йти до влади. Напередодні виборів Порошенко не поспішає оголошувати про участь в перегонах. Дехто говорить про гросмейстерську паузу, та, схоже, у піарників Олексійовича просто криза жанру.

Також у випуску: "Цифра дня": чому нардеп – це одна з найкращих професій. Савченко рветься на волю.