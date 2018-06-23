Как в Украине спокойно процветает коррупция: впечатляющие цифры

Уникальность нашей страны заключается в том, что чем больше нам обещают улучшений, тем становится хуже. За последние годы в Украине создали столько антикоррупционных органов, что по этому показателю мы оказались в лидерах в мире.

В 2018 году уровень взяточничества и коррупции в Украине вырос до 73%. В 2016 году этот показатель был на уровне 56%.

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В мире только 25% граждан сталкивались со случаями взяточничества и коррупции. В Украине 33% организаций в течение последних трех лет получали предложение дать взятку.



33% организаций в течение последних трех лет получали предложение дать взятку

В целом 12% украинцев узнали, что убытки в их организациях от взяточничества и коррупции составляли от 1 до 50 миллионов долларов.



Ущерб от взяточничества