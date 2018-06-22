Сколько украинцев за придание русскому языку статуса второго государственного: неожиданные цифры

Как можно распознать бывшего регионала. Все очень просто: каждый из них в свое время манипулировал языковым вопросом. Мол, что-то где-то там в Украине "ущемляют". На самом деле все очень просто: на русском языке свободно общаются, но необходимо знать и государственный – особенно чиновникам и политикам.

30% – такое количество украинцев за придание русскому языку статуса второго государственного. Читайте также: Какое место заняла Украина в рейтинге стран по количеству оружия у гражданского населения Еще 20 лет назад за государственный российский проголосовала бы половина украинцев. В западных регионах Украины только 4% населения одобряет государственный статус русского языка. В центральных регионах к статусу второго государственного лояльны 22% населения. На Юге и Донбассе этот показатель резко возрастает до 55%.

Кто одобряет государственный статус русского языка в Украине На русском языке разговаривают 24,4% украинцев. Полный выпуск программы "Вести.UA" – смотрите здесь.