Какое место заняла Украина в рейтинге стран по количеству оружия у гражданского населения

Легализовать или не легализовать огнестрельное оружие. Над этим вопросом дискутируют в Украине уже не первый год. Но от того количество оружия не уменьшается.

22 – такое место заняла Украина в рейтинге стран количества оружия у гражданского населения.

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На руках у украинцев примерно 4 500 000 единиц оружия, то есть у каждого десятого. Первое место за США. Там на руках у населения почти 393 300 000 единиц оружия. У россиян – 17 600 000.

Огнестрельное оружие в США и России

В мире в настоящее время более миллиарда единиц огнестрельного оружия. При этом 857 миллионов из них находится в гражданского населения. По количеству огнестрелов в военных, то лидер – Россия – 30,3 миллиона. В украинских военных на руках – 6,6 миллионов и четвертое место в мире.

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