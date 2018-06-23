Як в Україні спокійно процвітає корупція: вражаючі цифри

Унікальність нашої держави полягає у тому, що чим більше нам обіцяють покращень, тим стає гірше. За останні роки в Україні створили стільки антикорупційних органів, що за цим показником ми опинились у лідерах в світі.

У 2018 році рівень хабарництва та корупції в Україні зріс до 73%. У 2016 році цей показник був на рівні 56%.

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У світі лише 25% громадян стикався з випадками хабарництва та корупції. В Україні 33% організацій продовж останніх трьох років отримувала пропозицію дати хабар.



33% організацій продовж останніх трьох років отримувала пропозицію дати хабар

Загалом 12% українців дізналися, що збитки у їхній організаціях від хабарництва та корупції становили від 1 до 50 мільйонів доларів.



Збитки від хабарництва