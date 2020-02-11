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      Цифровая трансформация: ЕС поддержит Украину 25 миллионами евро

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      Кабмин и ЕС подписали программу поддержки цифровой трансформации в Украине / Пресс-служба Кабмина

      Правительство и ЕС подписали программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине. Евросоюз выделит на проект 25 миллионов евро.

      Документ подписали еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

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      Так мало бумаги и так много денег. Мы с премьером Гончаруком удивляемся, а Оливер Варгеи и Дмитрий Кулеба подписывают соглашение для поддержки цифровой трансформации Украины,
      – отметил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

      Подписание программы прокомментировал в телеграмме премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

      "Это международная техническая помощь, предоставляемая Министерству цифровой трансформации на поддержку проектов по цифровизации. Украина стремится активно внедрять главу об электронных коммуникациях Соглашения об ассоциации", – написал премьер.

      Он отметил, что целью правительства является оцифровать 100% государственных услуг до 2024 года. А уже в 2020 году – перевести в цифру 80% самых популярных государственных услуг. А также добавил, что государство станет удобным сервисом для людей.

       

      Обратите внимание! 6 февраля в Украине официально презентовали мобильное приложение "Дия" проекта "Государство в смартфоне". Оно предполагает, что все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу, будут доступны в электронном варианте. За него отвечает Министерство цифровой трансформации Украины. Инициатива финансируется иностранными фондами. Чтобы воспользоваться услугами, нужна электронная подпись.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Евросоюз Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Соглашение об ассоциации Интернет Информационные технологии Дмитрий Кулеба – новости Министерство цифровой трансформации
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