"Цифровое будущее армии" открывает невиданные разработки военной техники

С 13 октября в Киеве стартовала выставка "Цифровое будущее армии". На ней представили примерно 30 единиц военной техники.

Среди них – ракетный комплекс "Нептун", БТР-4Е и БМП-1 ТС. Кроме этого, можно увидеть модернизированную зенитную самоходную установку.

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Также на выставке показали и беспилотную авиацию нашей страны. Довольно большой интерес у посетителей вызвал барражирующий боеприпас "Гром" от украинских конструкторов.

Что такое "Гром"? Это инновационный мультикоптер, который способен быстро подниматься в небо до километра высоты и преодолевать с вооружением дальние расстояния. Его основная задача – точно и с минимальным вредом для мирного населения и гражданской инфраструктуры поражать заданные цели.

Показали на выставке также и настоящих украинских боевых роботов. Большая часть такой техники способна действовать без человеческого присутствия, на дистанционном управлении. Поэтому это должно помочь уберегать жизнь наших военных на фронте.

Выставка военной техники в Киеве / Фото "Армія Inform"

На выставке есть несколько локаций:

современной связи;

средств разведки;

ударной составляющей;

пунктов управления.

По словам министра обороны Андрея Тарана, такая техника позволит убедить врага, чтобы он воздержался от расширения вооруженной агрессии.

"Она даст возможность убедить наших союзников, чтобы они тоже увидели, что мы не ждем только помощи от кого-то, мы сами упорно работаем над оснащением и вооружением наших Вооруженных сил", – добавил он.

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Увидеть все изнутри – одно из преимуществ такой интерактивной выставки. Почти все можно подержать в руках, рассмотреть не только снаружи, но и заглянуть в кабину.

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Интересно, что почти всю технику, которую показали к празднику защитников и защитниц, изготовили за довольно короткий срок. В то же время речь идет об отечественном производстве с участием лучших украинских конструкторов и технарей.

Как проходит выставка: смотрите сюжет 24 канала