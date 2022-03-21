Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграмме. В Минцифре подчеркнули, что каждый из нас уже герой, так что вскоре победа будет за нами.

Актуально ВСУ показали еще одно яркое видео работы беспилотника Bayraktar

В министерстве цифровой трансформации создали игру, где каждый гражданин сможет попробовать себя в роли оператора Bayraktar.

Для тех, кто просил управления Bayraktar через "Дия". Обновляйте приложение и переходите в услуги! Факультативно наша команда с друзьями запустила для вас "цифровое успокоительное",

– сообщил Федоров.

Игра становится доступной в разделе "Услуги" сразу после обновления приложения "Дия" до новейшей версии.