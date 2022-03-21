Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграмі. У Мінцифри наголосили, що кожен із нас уже герой, тож незабаром перемога буде за нами.

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У Міністерстві цифрової трансформації створили гру, де кожен громадянин зможе спробувати себе в ролі оператора Bayraktar.

Для тих, хто просив управління Bayraktar через Дію. Оновлюйте застосунок та переходьте в послуги! Факультативно наша команда з друзями запустили для вас "цифрове заспокійливе",

– повідомив Федоров.

Гра стає доступною у розділі "Послуги" відразу після оновлення застосунку Дія до найновішої версії.



У Мінцифри створили гру / Скриншот з застосунку Дія