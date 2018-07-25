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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА

Цифровое телевидение в Украине полностью заменит аналоговое

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Согласно постановлению Кабмина, с конца июля начнется отключение эфирного вещания в Украине.

Поэтому зрители должны определиться с провайдером, который будет предоставлять новые услуги. Лидером на рынке уже много лет остается компания ВОЛЯ.

Для нашей компании это открывает возможность встретить новых клиентов. Для каждого сегмента абонентов у нас всегда есть контент, у нас всегда есть цифровые услуги. Это дает максимум возможностей независимо от возраста и дохода,
- отметила директор по маркетингу ВОЛЯ Виктория Цомая.

Своим абонентам ВОЛЯ предлагает более 200 различных каналов, 36 из которых в формате HD. Кроме этого, клиентам доступно интерактивное телевидение и высокоскоростной Интернет. Компания регулярно расширяет эксклюзивный контент как собственного производства, так и в сотрудничестве с легендарными мировыми студиями.

"Наши эксклюзивные каналы CINE +, которые есть только у нас, делаются с любовью. Есть детский канал, который является первым каналом в Украине в HD, работаем с мировыми студиями, такими как Disney, Universal и большими другими производителями контента", – рассказала директор по маркетингу ВОЛЯ Виктория Цомая.

Также всем абонентам провайдера открыт доступ к личному кинотеатру Воля Cinema. Еженедельно он пополняется новыми фильмами и сериалами.

Теги: Интернет
Источник: 24 Канал
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