Цифровое телевидение в Украине полностью заменит аналоговое

Согласно постановлению Кабмина, с конца июля начнется отключение эфирного вещания в Украине.

Поэтому зрители должны определиться с провайдером, который будет предоставлять новые услуги. Лидером на рынке уже много лет остается компания ВОЛЯ.

Для нашей компании это открывает возможность встретить новых клиентов. Для каждого сегмента абонентов у нас всегда есть контент, у нас всегда есть цифровые услуги. Это дает максимум возможностей независимо от возраста и дохода,

- отметила директор по маркетингу ВОЛЯ Виктория Цомая.

Своим абонентам ВОЛЯ предлагает более 200 различных каналов, 36 из которых в формате HD. Кроме этого, клиентам доступно интерактивное телевидение и высокоскоростной Интернет. Компания регулярно расширяет эксклюзивный контент как собственного производства, так и в сотрудничестве с легендарными мировыми студиями.

"Наши эксклюзивные каналы CINE +, которые есть только у нас, делаются с любовью. Есть детский канал, который является первым каналом в Украине в HD, работаем с мировыми студиями, такими как Disney, Universal и большими другими производителями контента", – рассказала директор по маркетингу ВОЛЯ Виктория Цомая.

Также всем абонентам провайдера открыт доступ к личному кинотеатру Воля Cinema. Еженедельно он пополняется новыми фильмами и сериалами.