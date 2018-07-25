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ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА

Цифрове телебачення в Україні повністю замінить аналогове

Нова тема 344 Читать новость на русском

Згідно з постановою Кабміну, з кінця липня розпочнеться відключення ефірного мовлення в Україні.

Тож глядачі мають визначитись з провайдером, який надаватиме нові послуги. Лідером на ринку вже багато років поспіль залишається компанія ВОЛЯ.

Для нашої компанії це відкриває можливість зустріти нових клієнтів. Для кожного сегмента абонентів у нас завжди є контент, у нас завжди є цифрові послуги. Це дає максимум можливостей незалежно від віку і доходу,
– зазначила директор з маркетингу ВОЛЯ Вікторія Цомая.

Своїм абонентам ВОЛЯ пропонує понад 200 різноманітних каналів, 36 з яких у форматі HD. Окрім цього, клієнтам доступне інтерактивне телебачення та високошвидкісний Інтернет. Компанія регулярно розширює ексклюзивний контент як власного виробництва, так і у співпраці із легендарними світовими студіями.

"Наші ексклюзивні канали CINE+, які є тільки у нас, робляться з любов'ю. Є дитячий канал, який є першим каналом в Україні в HD, працюємо зі світовими студіями, такими як Disney, Universal та великими іншими виробниками контенту", – розповіла директор з маркетингу ВОЛЯ Вікторія Цомая.

Також всім абонентам провайдера відкрито доступ до особистого кінотеатру Воля Cinema. Щотижня він поповнюється новими фільмами і серіалами.

 

Теги: Інтернет
Джерело: 24 Канал
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