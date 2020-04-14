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      Цифровой ГУЛАГ: Москва вводит электронную систему тотального контроля из-за COVID-19

      - Читати новину українською
      Выход из дома в Москве осуществляется по онлайн-пропускам / Getty images

      В российской столице вводят систему электронного контроля, оправдывая это пандемией коронавируса. Технология может составлять беспрецедентную угрозу для приватности. Ее уже раскритиковали на Западе.

      Концепция работы приложения в теории очень проста. Москвичи и жители Московской области, которым 14 лет, должны загрузить QR-код, если они хотят передвигаться по городу. Об этом пишет CNN.

      Тем временем В Москве забетонировали кафе за нарушение карантина: фото

      Регистрируясь на сайте правительства или загружая специальное приложение на смартфоны, граждане могут заранее передавать информацию о своем маршруте передвижения и цели. После этого они получают QR-код, который у них могут проверить на улице,
      – отмечают журналисты.

      Так, сначала такие правила будут касаться только тех, кто пользуется общественным транспортом. Но впоследствии ограничения постепенно будут расширены и на короткие поездки по району.

      Полиция будет сканировать коды и штрафовать людей, которые вышли без разрешения или специально предоставили ложную информацию.

      Официально система пропусков стала обязательной 8 апреля. Но полиция и перед тем останавливала тех, кто выходил из дома без разрешения.

      На Западе убеждены: правительство России уже использовало пандемию коронавируса для испытания ряда новых технологий, в частности, инструментов для распознавания лиц.

      Кстати, использование таких пропусков для подавления передвижения – это не уникальное изобретение России. В Париже, например, ввели бумажные формы. Но Москва пошла по пути Китая, используя QR-коды для масштабного слежения за населением.

      Оппозиционные депутаты Дария Беседина и Максим Кац, которые голосовали против введения системы в Москве, называют ее "кибернетическим ГУЛАГом" и "цифровым концлагерем".

      Если с одной стороны вы целый день говорите людям, что ситуация под контролем и только старшие пациенты умрут, а с другой – не предоставляете экономической поддержки, то люди не будут оставаться дома. И не важно, как много пропусков вы введете,
      – написал Кац в своем твиттере.

      Это интересно! Организация "Роскомсвобода", которая следит за свободой интернета в России, назвала новую систему цифровых пропусков инструментом "гонки за слежкой", а опубликованную карту – "цифровым нарушением гражданских прав". Хотя Москва и обещает удалить все данные после снятия карантина, впрочем, эксперты боятся, что эти меры могут остаться и после того, как пандемия коронавируса закончится.

      Какова ситуация с коронавирусом в России?
      В России зафиксировали 21 102 случая инфицирования COVID-19 по состоянию на 14 апреля. Летальных случаев тоже немало – 70. Худшая ситуация в Москве. Там зафиксировано 13 002 случая коронавирусной инфекции, умерли от ее осложнений 95 человек.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Коронавирус COVID-19 Новости политики Москва Сеть
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