Цифровой ГУЛАГ: Москва вводит электронную систему тотального контроля из-за COVID-19
В российской столице вводят систему электронного контроля, оправдывая это пандемией коронавируса. Технология может составлять беспрецедентную угрозу для приватности. Ее уже раскритиковали на Западе.
Концепция работы приложения в теории очень проста. Москвичи и жители Московской области, которым 14 лет, должны загрузить QR-код, если они хотят передвигаться по городу. Об этом пишет CNN.
Тем временем В Москве забетонировали кафе за нарушение карантина: фото
Регистрируясь на сайте правительства или загружая специальное приложение на смартфоны, граждане могут заранее передавать информацию о своем маршруте передвижения и цели. После этого они получают QR-код, который у них могут проверить на улице,
– отмечают журналисты.
Так, сначала такие правила будут касаться только тех, кто пользуется общественным транспортом. Но впоследствии ограничения постепенно будут расширены и на короткие поездки по району.
Полиция будет сканировать коды и штрафовать людей, которые вышли без разрешения или специально предоставили ложную информацию.
Официально система пропусков стала обязательной 8 апреля. Но полиция и перед тем останавливала тех, кто выходил из дома без разрешения.
На Западе убеждены: правительство России уже использовало пандемию коронавируса для испытания ряда новых технологий, в частности, инструментов для распознавания лиц.
Кстати, использование таких пропусков для подавления передвижения – это не уникальное изобретение России. В Париже, например, ввели бумажные формы. Но Москва пошла по пути Китая, используя QR-коды для масштабного слежения за населением.
Оппозиционные депутаты Дария Беседина и Максим Кац, которые голосовали против введения системы в Москве, называют ее "кибернетическим ГУЛАГом" и "цифровым концлагерем".
Если с одной стороны вы целый день говорите людям, что ситуация под контролем и только старшие пациенты умрут, а с другой – не предоставляете экономической поддержки, то люди не будут оставаться дома. И не важно, как много пропусков вы введете,
– написал Кац в своем твиттере.
Это интересно! Организация "Роскомсвобода", которая следит за свободой интернета в России, назвала новую систему цифровых пропусков инструментом "гонки за слежкой", а опубликованную карту – "цифровым нарушением гражданских прав". Хотя Москва и обещает удалить все данные после снятия карантина, впрочем, эксперты боятся, что эти меры могут остаться и после того, как пандемия коронавируса закончится.
Какова ситуация с коронавирусом в России?
В России зафиксировали 21 102 случая инфицирования COVID-19 по состоянию на 14 апреля. Летальных случаев тоже немало – 70. Худшая ситуация в Москве. Там зафиксировано 13 002 случая коронавирусной инфекции, умерли от ее осложнений 95 человек.
Читайте также
-
Соколову хотят запретить исполнять обязанности директора ГБР: суд открыл делосегодня , 19:29
-
Коломойский серьезно просчитался с законом о банкахсегодня , 15:30
-
Заместитель Кличко Поворозник требовал взятки в сотни тысяч долларов: СБУ задержала посредникасегодня , 21:14
-
Иностранные государства готовы высылать за украинскими заробитчанами чартеры, – Кулебасегодня , 16:47
-
В Индии возмущенный карантином мужчина отсек полицейскому руку: видеосегодня , 18:00
-
Прогноз погоды на 15 апреля: дождь и холод разделит Украину пополамсегодня , 16:04