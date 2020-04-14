В Москве забетонировали кафе за нарушение карантина: фото

В центре Москвы забетонировали кафе, которое несмотря на карантин из-за коронавируса, продолжало работать.

Российские рестораны и кафе работают на вынос, однако, как утверждают очевидцы, кафе "Самса халяль" в самом центре Москвы продолжало работать, передает telegram-канал Baza.

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Суд ограничил работу кафе в начале года, но владельцы не подчинились решению государственного органа.

Двери заведения были открыты, посетители занимали столики, дистанция между клиентами и персоналом не придерживалась.



В Москве забетонировали кафе / BAZA

По решению суда заведение не должно было работать, потому управа района забетонировала вход в кафе. Проблемы в кафе "Самса халяль" на Таганке были давно, но поведение руководства во время периода самоизоляции стало последней каплей,

– говорится в сообщении.

Перед входом в заведение положили свежий асфальт и сверху поставили несколько крупных бетонных блоков.



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