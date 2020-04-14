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      В Москве забетонировали кафе за нарушение карантина: фото

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      В Москве забетонировали кафе / BAZA

      В центре Москвы забетонировали кафе, которое несмотря на карантин из-за коронавируса, продолжало работать.

      Российские рестораны и кафе работают на вынос, однако, как утверждают очевидцы, кафе "Самса халяль" в самом центре Москвы продолжало работать, передает telegram-канал Baza.

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      Суд ограничил работу кафе в начале года, но владельцы не подчинились решению государственного органа.

      Двери заведения были открыты, посетители занимали столики, дистанция между клиентами и персоналом не придерживалась.


      В Москве забетонировали кафе / BAZA

      По решению суда заведение не должно было работать, потому управа района забетонировала вход в кафе. Проблемы в кафе "Самса халяль" на Таганке были давно, но поведение руководства во время периода самоизоляции стало последней каплей,
      – говорится в сообщении.

      Перед входом в заведение положили свежий асфальт и сверху поставили несколько крупных бетонных блоков.


      Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Александр Бевза
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости России Москва Курьезные новости
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