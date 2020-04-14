В Москві забетонували кафе через порушення карантину: фото

У центрі Москви забетонували кафе, яке попри карантин через коронавірус, продовжувало працювати.

Російські ресторани й кафе працюють на винос, однак, як стверджують очевидці, кафе "Самса халяль" у самому центрі Москви продовжувало працювати, передає telegram-канал Baza.

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Суд обмежив роботу кафе на початку року, але власники не підкорилися рішенню державного органу.

Двері закладу були відчинені, відвідувачі займали столики, дистанція між клієнтами та персоналом не дотримувалася.



В Москві забетонували кафе / BAZA

За рішенням суду заклад не мав працювати, тому управа району забетонувала вхід в кафе. Проблеми у кафе "Самса халяль" на Таганці були давно, але поведінка керівництва під час періоду самоізоляції стала останньою краплею,

– йдеться в повідомленні.

Перед входом до закладу поклали свіжий асфальт і зверху поставили кілька великих бетонних блоків.



Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу