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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Цифровий ГУЛАГ: Москва запроваджує електронну систему тотального контролю через COVID-19

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      Вихід з дому у Москві здыйснюється за онлайн-перепустками / Getty images

      У російській столиці запроваджують систему електронного контролю, виправдовуючи це пандемією коронавірусу. Технологія може становити безпрецедентну загрозу для приватності. Її вже розкритикували на Заході.

      Концепція роботи додатку в теорії дуже проста. Москвичі й мешканці Московської області, яким від 14 років, повинні завантажити QR-код, якщо вони хочуть пересуватися містом. Про це пише CNN.

      Тим часом В Москві забетонували кафе через порушення карантину: фото

      Реєструючись на сайті уряду чи завантажуючи спеціальний додаток на смартфони, громадяни можуть заздалегідь передавати інформацію про свій маршрут пересування й мету. Після цього вони отримують QR-код, який у них можуть перевірити на вулиці,
      – зауважують журналісти.

      Так, спочатку такі правила стосуватимуться лише тих, хто користуються громадським транспортом. Але згодом обмеження поступово будуть розширені і на короткі поїздки по району.

      Поліція буде сканувати коди і штрафувати людей, які вийшли без дозволу або спеціально надали неправдиву інформацію.

      Офіційно система перепусток стала обов'язковою 8 квітня. Але поліція й перед тим зупиняла тих, хто виходив з дому без дозволу.

      На Заході переконані: уряд Росії вже використав пандемію коронавірусу для випробування низки нових технологій, зокрема, інструментів для розпізнавання облич.

      До речі, використання таких перепусток для придушення пересування – це не унікальний винахід Росії. У Парижі, приміром, запровадили паперові форми. Але Москва пішла шляхом Китаю, використовуючи QR-коди для масштабного стеження за населенням.

      Опозиційні депутати Дарія Бесєдіна і Максим Кац, які голосували проти запровадження системи в Москві, називають її "кібернетичним ГУЛАГом" і "цифровим концтабором".

      Якщо з одного боку ви цілий день говорите людям, що ситуація під контролем і лише старші пацієнти помруть, а з іншого – не надаєте економічної підтримки, то люди не будуть лишатися вдома. І не важливо, як багато перепусток ви запровадите,
      – написав Кац у своєму твіттері.

      Це цікаво! Організація "Роскомсвобода", яка стежить за свободою інтернету в Росії, назвала нову систему цифрових перепусток інструментом "гонки за стеженням", а опубліковану мапу – "цифровим порушенням громадянських прав". Хоч Москва й обіцяє видалити всі дані після зняття карантину, втім, експерти бояться, що ці заходи можуть лишитися й після того, як пандемія коронавірусу закінчиться.

      Яка ситуація з коронавірусом у Росії? У Росії зафіксували 21 102 випадки інфікування COVID-19 станом на 14 квітня. Летальних випадків теж чимало – 170. Найгірша ситуація у Москві. Там зафіксовані 13002 випадки коронавірусної інфекції, померли від її ускладнень 95 людей.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19 Москва Мережа Новини Росії
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