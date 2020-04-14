Цифровий ГУЛАГ: Москва запроваджує електронну систему тотального контролю через COVID-19

У російській столиці запроваджують систему електронного контролю, виправдовуючи це пандемією коронавірусу. Технологія може становити безпрецедентну загрозу для приватності. Її вже розкритикували на Заході.

Концепція роботи додатку в теорії дуже проста. Москвичі й мешканці Московської області, яким від 14 років, повинні завантажити QR-код, якщо вони хочуть пересуватися містом. Про це пише CNN.

Тим часом В Москві забетонували кафе через порушення карантину: фото

Реєструючись на сайті уряду чи завантажуючи спеціальний додаток на смартфони, громадяни можуть заздалегідь передавати інформацію про свій маршрут пересування й мету. Після цього вони отримують QR-код, який у них можуть перевірити на вулиці,

– зауважують журналісти.

Так, спочатку такі правила стосуватимуться лише тих, хто користуються громадським транспортом. Але згодом обмеження поступово будуть розширені і на короткі поїздки по району.

Поліція буде сканувати коди і штрафувати людей, які вийшли без дозволу або спеціально надали неправдиву інформацію.

Офіційно система перепусток стала обов'язковою 8 квітня. Але поліція й перед тим зупиняла тих, хто виходив з дому без дозволу.

На Заході переконані: уряд Росії вже використав пандемію коронавірусу для випробування низки нових технологій, зокрема, інструментів для розпізнавання облич.

До речі, використання таких перепусток для придушення пересування – це не унікальний винахід Росії. У Парижі, приміром, запровадили паперові форми. Але Москва пішла шляхом Китаю, використовуючи QR-коди для масштабного стеження за населенням.



Опозиційні депутати Дарія Бесєдіна і Максим Кац, які голосували проти запровадження системи в Москві, називають її "кібернетичним ГУЛАГом" і "цифровим концтабором".

Якщо з одного боку ви цілий день говорите людям, що ситуація під контролем і лише старші пацієнти помруть, а з іншого – не надаєте економічної підтримки, то люди не будуть лишатися вдома. І не важливо, як багато перепусток ви запровадите,

– написав Кац у своєму твіттері.

Если с одной стороны объяснять людям целыми днями что ситуация под контролем, а умирают только пожилые и с сопутствующими заболеваниями, а с другой не оказывать никакой экономической поддержки — люди не будут сидеть дома.



Хоть обвводиться пропусков можно https://t.co/8NSLO7OyFj — Максим Кац (@max_katz) April 10, 2020

Це цікаво! Організація "Роскомсвобода", яка стежить за свободою інтернету в Росії, назвала нову систему цифрових перепусток інструментом "гонки за стеженням", а опубліковану мапу – "цифровим порушенням громадянських прав". Хоч Москва й обіцяє видалити всі дані після зняття карантину, втім, експерти бояться, що ці заходи можуть лишитися й після того, як пандемія коронавірусу закінчиться.

Яка ситуація з коронавірусом у Росії? У Росії зафіксували 21 102 випадки інфікування COVID-19 станом на 14 квітня. Летальних випадків теж чимало – 170. Найгірша ситуація у Москві. Там зафіксовані 13002 випадки коронавірусної інфекції, померли від її ускладнень 95 людей.