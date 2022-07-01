Сотрудники ГСЧС до сих пор разбирают завалы. Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телеканала "Рада" 1 июля, сообщает 24 канал.

По теме Погибших уже 14, а пострадавших – 30: в Одесской области продолжают разбирать завалы девятиэтажки

Число погибших и раненых растет

Спасательные работы продолжаются. К сожалению, те цифры, которые мы назвали предварительно в час ночи, они увеличиваются,

– сказал Братчук.

По состоянию на 7 утра 17 погибших, среди них – один ребенок. Это последствия двух попаданий. Сергей Братчук подтвердил, что оккупанты попали в многоэтажку и в базы отдыха.

Спикер ОВА добавляет, что сейчас самым главным является то, чтобы не росло количество жертв. Местные власти надеются, что цифра хотя бы останется на таком уровне.

Он подчеркнул, что россияне организовали "целенаправленную террористическую атаку", потому что они намеренно били по мирному городку.

Коротко об авиаобстреле Одесской области

В ночь на 1 июля глава Одесской областной военной администрации сообщил, что в области были взрывы. Он сразу заявил, что есть погибшие.

Выяснилось, что россияне попали в 9-этажный жилой дом. Там полностью разрушился подъезд. По состоянию на 06: 00 14 погибших и 30 пострадавших. Еще 7 человек, в том числе 3 детей, спасли сотрудники ГСЧС.

Еще одна ракета попала в базы отдыха в Белгород-Днестровском районе. Запуск осуществили самолеты стратегической авиации России со стороны Черного моря. Предварительно, погибло 3 человека, среди них есть один ребенок. Также есть один пострадавший.

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