Співробітники ДСНС досі розбирають завали. Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телеканалу "Рада" 1 липня, повідомляє 24 канал.

До теми Загиблих вже 14, а постраждалих – 30: на Одещині продовжують розбирати завали дев'ятиповерхівки

Кількість загиблих і поранених зростає

Рятувальні роботи продовжуються. На жаль, ті цифри, які ми назвали попередньо в першій та другій годині ночі, вони збільшуються,

– сказав Братчук.

Станом на 7 ранку є 17 загиблих, серед них – одна дитина. Це наслідки двох влучань. Сергій Братчук підтвердив, що окупанти поцілили у багатоповерхівку та в бази відпочинку.

Речник ОВА додає, що зараз найголовнішим є те, аби не зростала кількість жертв. Місцева влада сподівається, що цифра бодай залишиться на такому рівні.

Він наголосив, що росіяни організували "цілеспрямовану терористичну атаку", тому що вони навмисно били по мирному містечку.

Коротко про авіаобстріл Одещини

У ніч проти 1 липня голова Одеської обласної військової адміністрації повідомив, що в області були вибухи. Він одразу заявив, що є загиблі.

З'ясувалося, що росіяни поцілили в 9-поверховий житловий будинок. Там повністю зруйнувався під'їзд. Станом на 06:00 є 14 загиблих та 30 постраждалих. Ще 7 людей, зокрема 3 дітей, врятували співробітники ДСНС.

Ще одна ракета влучила в бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі. Запуск здійснили літаки стратегічної авіації Росії з боку Чорного моря. Попередньо, загинуло 3 людей, серед них є одна дитина. Також є один постраждалий.

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