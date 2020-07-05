Оккупационные СМИ и власти Крыма говорят о бешеном ажиотаже и спросе у россиян на отдых в Крыму. Но на видео с местных пляжей людей не так уж и много, поскольку цены выросли вдвое. Крымские журналисты утверждают, что данные по отдыхающим "взяты с потолка".

Все заявления так называемой местной власти надо делить на 2, или на 10, потому что туристов в Крыму немного. Об этом в эфире программы "Утро" на 24 канале рассказал крымский журналист и председатель наблюдательного совета Радио крымских общин Александр Янковский.

Важно В Крыму "позадирали цены на отдых, потому что россиянам некуда больше ехать

О туристическом сезоне в Крыму

По его словам, так называемый председатель "комитета по туризму, курортам и спорту госсовета Крыма Алексей Черняк и "министр курортов и туризма Крыма" Вадим Волченков ежегодно делают заявления о большом количестве туристов в Крыму. В прошлом году они заявили, что на полуостров приехало более 7 миллионов человек.

Эти цифры берутся "с потолка" и ничем не подтверждаются. Они могут оперировать только данными официальных мест размещения в гостиницах, пансионатах, санаториях. Их в Крыму меньше, чем 200 тысяч,

– отметил Янковский.

Он объяснил: даже если власть говорит о полном ажиотаже на полуострове, то речь идет лишь о 160 – 170 тысяч мест. А все эти крымские чиновники на самом деле не знают, что происходит на территории полуострова, потому что могут оперировать только официальными данными.

"Эти цифры ежегодно увеличивают. Ибо если они не будут расти – то могут и назначить другого министра", – сказал Янковский.

Российская статистика

По опросам российского сервиса, оказалось, что более половины россиян просто не имеют денег на отдых этим летом. То есть, они не имеют возможности вообще хоть куда-то поехать.

Те люди, которых сейчас не выпускают из России, могут поехать в оккупированный Крым. У определенной категории людей же есть деньги, они хотят их потратить, но не могут поехать в другую страну,

– сообщил журналист.

Что изменилось в Крыму за 6 лет?

"Очевидно, что те, кто предал Украину и перешли на сторону России, возможно, у них жизнь стала лучше. А люди, которые живут только со своего бизнеса – они стали жить намного хуже", – убежден Янковский.

Какая на самом деле картина заболеваемости коронавирусом?

Журналист подчеркнул, что можно оперировать только той информацией, которую ежедневно озвучивают представители так называемой крымской власти.

► В воскресенье, 5 июля, сообщили, что COVID-19 обнаружили у 38 крымчан.

"Интересно, как это воспринимают сами крымчане. Потому что большинство не работают в туристической отрасли. Большинство из них воспринимают отдыхающих не как средство заработка, а как тех, кто может привезти из России определенные болезни. И местные жители удивились, почему не приняли строгих мер безопасности", – подытожил крымский журналист.

Обратите внимание! Правозащитники утверждают, что оккупанты умышленно занижают общее количество больных коронавирусом. Крымская правозащитная группа отмечает, что уровень тестирования на полуострове остается низким.

Смотрите видео разговора 24 канала с крымским журналистом: